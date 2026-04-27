Trump evalúa propuesta iraní para reabrir estratégico estrecho de Ormuz

El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque coordinado contra Irán, buscando desmantelar su programa nuclear. En respuesta, Teherán cerró el estrecho de Ormuz, generando tensiones que amenazan el suministro global de petróleo.

El gobierno de los ayatolás reaccionó con represalias, entre ellas el cierre de facto del estrecho de Ormuz, clave para la cadena de suministro global de petróleo, sus derivados y fertilizantes.

Al ser consultada por el plan -que implicaría que tanto Irán como Estados Unidos levantaran sus bloqueos antes de continuar las conversaciones sobre el programa nuclear de Teherán-, la portavoz Karoline Leavitt dijo en una rueda de prensa en la Casa Blanca que “la propuesta estaba siendo discutida”.

“Solo porque se ha informado, confirmaré que el presidente se ha reunido con su equipo de seguridad nacional esta mañana”, dijo. Se negó a decir si Trump aceptaría la propuesta.

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Exigencias

Mientras tanto, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que la postura de Irán sobre el estrecho de Ormuz no satisfacía las exigencias de Estados Unidos.

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El estrecho es una vía marítima clave por la que normalmente transita una quinta parte del petróleo y el gas mundiales.

“Si lo que quieren decir con abrir el estrecho es: ’sí, el estrecho está abierto siempre y cuando te coordines con Irán y consigas nuestro permiso o te volaremos en pedazos y nos pagues’, eso no es abrir el estrecho”, dijo Rubio en una entrevista con Fox News.

“No pueden normalizar -ni podemos tolerar que intenten normalizar- un sistema en el que los iraníes deciden quién puede usar una vía navegable internacional y cuánto tienes que pagarles por usarla”, afirmó.

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Negociaciones nucleares

El medio estadounidense Axios había informado anteriormente que Trump se reuniría con su equipo de seguridad nacional para analizar una oferta de Irán sobre la reapertura del estrecho y aplazar las negociaciones nucleares para una fase posterior.

ABC News, citando a dos funcionarios estadounidenses que hablaron bajo anonimato, informó por su parte de que el acuerdo no cumplía con las líneas rojas trazadas por Washington.

Leavitt declaró a los periodistas que “las líneas rojas del presidente con respecto a Irán se han dejado muy, muy claras, no solo al público estadounidense, sino también a ellos”.