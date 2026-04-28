Argentina espera obtener este año 2.000 millones de dólares por privatizaciones

"Estamos llevando a cabo privatizaciones y concesiones. La idea es terminarlas de acá a fin de año. Esto va a generar ingresos por 2.000 millones de dólares", indicó el ministro al disertar en la Expo EFI, un encuentro anual sobre economía, finanzas e inversiones que se realiza en Argentina.

Este martes, el Gobierno del presidente argentino, Javier Milei, dio nuevos pasos para privatizar la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa), la principal distribuidora de agua potable del país, y recibió tres ofertas -la mayor por 356 millones de dólares- por el control de Transener, la mayor transportadora de electricidad en alta tensión de Argentina.

Caputo indicó que entre junio y julio se adjudicarán a empresas privadas las concesiones para explotar unos 9.000 kilómetros de corredores viales, y dijo que el Gobierno iniciará el proceso de licitación por otros 12.000 kilómetros de carreteras.

El Gobierno de Milei, que mantiene una política de ajuste fiscal y reducción del peso del Estado, busca vender o dar en concesión a privados otros activos, como la hidrovía de los ríos Paraná-Paraguay, la terminal de ómnibus de Retiro (Buenos Aires), y las centrales de generación térmica la San Martín y Belgrano.

La lista también incluye a Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT), Nucleoeléctrica Argentina, Intercargo (servicios aeroportuarios) y las ferroviarias Belgrano Cargas y Sociedad Operadora Ferroviaria (Sofse).

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Más allá de las políticas de ajuste de la Administración Milei, las privatizaciones constituyen un compromiso asumido por Argentina al firmar en abril de 2025 un programa de facilidades extendidas con el Fondo Monetario Internacional.

El acuerdo, con desembolsos totales por 20.000 millones de dólares, establece desafiantes metas de acumulación de reservas monetarias para el país suramericano y una de las fuentes de ingresos previstas son, precisamente, las privatizaciones.