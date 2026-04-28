Canadá refuerza su acercamiento a Europa y asistirá a la cumbre de la comunidad europea

El primer ministro canadiense, Mark Carney, señaló en un comunicado que viajará a Yerevan del 2 al 4 de mayo para participar en la cumbre a invitación del presidente del Consejo Europeo, António Costa, y del primer ministro armenio, Nikol Pashinyan.
Carney destacó que es la primera vez que un líder no europeo participará en la cumbre.
"En un mundo más peligroso y dividido, Canadá se está acercando cada vez más a nuestros socios y aliados europeos. Unidos por nuestros valores comunes, estamos impulsando la cooperación en defensa, energía y tecnología para construir un futuro más seguro y próspero a ambos lados del Atlántico", dijo.
En Yerevan, el líder norteamericano mantendrá reuniones con dirigentes europeos "para reforzar la seguridad colectiva" y apoyar a Ucrania. Al mismo tiempo, posicionará a Canadá como un destino fundamental para inversiones, incluidas aquellas centradas en minerales críticos, energía, defensa y tecnologías avanzadas.
Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, el presidente estadounidense ha amenazado con anexar Canadá y ha impuesto algunos de sus aranceles más elevados sobre parte de las exportaciones canadienses.
En respuesta, Carney está implementando una agenda política centrada en diversificar el comercio internacional y los vínculos de defensa de Canadá, a la vez que reduce la dependencia del país de EE.UU., una relación que ha calificado como "una debilidad".