Carla Simón presidirá en Cannes el jurado de la sección oficial de cortos y de la CINEF

Simón, quien ganó el premio 'Écrans Juniors' en la edición de Cannes de 2017 por su largo 'Verano 1993', estará acompañada por la actriz y artista visual coreana Park Ji-Min; el director, guionista y productor iraní Ali Asgari; el actor y director francés Salim Kechiouche, y el director y guionista sueco-polaco Magnus Von Horn.

Juntos, otorgarán la Palma de Oro al cortometraje entre las 10 obras en competición y los tres premios de La CINEF, la selección de Cannes dedicada a las películas de estudiantes de cine en las que se presentan 19 cortos.

Para la prestigiosa Palma, concursarán cintas latinoamericanas como 'Para los contrincantes', del argentino Federico Luis, y 'Pelotón trueno', del colombiano Theo Montoya.

Mientras que 'Tú, yo y la vaca', de la española Aina Callejón y 'Laser-agato', del brasileño Lucas Acher, entraron en la CINEF.

Para Federico Luis será la tercera oportunidad de acercarse al certamen de la Costa Azul francesa, después de que en 2024 se hiciera con el Gran Premio de la sección la Semana de la Crítica con su película 'Simón de la montaña', su primer largometraje.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En 2013 el porteño ya había visto cómo su cortometraje 'Vidrios', dirigido junto a Ignacio Bolloni, era seleccionado en Cannes.

En su haber figuran otros dos cortos, 'La siesta', de 2019, y 'At that very moment', de 2023.

Montoya también sabe lo que es pisar la alfombra roja de Cannes, donde su primer corto, 'Hijo de Sodoma' formó parte de la selección oficial en 2020, una edición marcada por la pandemia.

El de Medellín cuenta también con un largometraje, 'Anhell69' que fue seleccionado en el Festival de Venecia.

Aina Callejo, estudiante de la ESCAC de Barcelona, participará con su primera producción, mientras que el paulistano Lucas Acher lo hace en la NYU de Estados Unidos.