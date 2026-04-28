Carlos III condena el atentado a Trump: "Estos actos de violencia nunca tendrán éxito"

"Nos reunimos también tras el incidente ocurrido no lejos de este gran edificio, que buscó atentar contra el liderazgo de su nación y sembrar un miedo y una discordia más amplios. Permítanme decir con determinación inquebrantable: tales actos de violencia nunca tendrán éxito", declaró desde la tribuna en el Capitolio, en una ceremonia en la que estuvo el vicepresidente, JD Vance, pero no Trump.

"Sean cuales sean nuestras diferencias, cualesquiera que sean nuestros desacuerdos, permanecemos unidos en nuestro compromiso de defender la democracia, de proteger a todos nuestros pueblos del daño y de honrar el valor de quienes arriesgan sus vidas cada día al servicio de nuestros países", agregó Carlos III en el primer discurso de un monarca en el Capitolio desde el de Isabel II en 1991.

Carlos III y la reina Camila llegaron el lunes a Washington para su primera visita de Estado a Estados Unidos desde su coronación, un viaje que tiene el objetivo de conmemorar los 250 años de independencia del país norteamericano.

La visita se mantuvo a pesar del intento de asesinato contra Trump y parte de su Gobierno del pasado sábado en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, pero se revisaron los protocolos de seguridad.

Cole Allen, un hombre de 31 años de California, intentó sin éxito irrumpir armado en el salón del hotel de Washington donde se celebraba la cena, pero fue reducido por agentes de seguridad sin causar víctimas, aunque Trump, la primera dama, Melania; el vicepresidente, JD Vance; y buena parte del Gobierno tuvieron que ser evacuados.

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El atacante compareció el lunes ante un tribunal del Distrito de Columbia en el que se le imputó un cargo por intento de magnicidio, que puede conllevar la cadena perpetua, y otros dos relacionados con la portación de armas.