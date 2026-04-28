Carlos III reivindica ante el Congreso de EE.UU. que la relación bilateral es "irrompible"

"Como el propio presidente Trump observó durante su visita de Estado a Gran Bretaña el pasado otoño: el vínculo de parentesco e identidad entre Estados Unidos y el Reino Unido es invaluable y eterno. Es irreemplazable e irrompible", declaró en su intervención en el Capitolio, la primera de un monarca británico desde Isabel II en 1991.

Al rememorar el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, que se conmemora este año, el rey afirmó que la asociación entre ambos países "nació del desacuerdo, pero no es menos fuerte por ello".

Subrayó los valores democráticos compartidos entre ambas naciones y apuntó: "cuando hemos encontrado esa manera de estar de acuerdo, se han producido grandes cambios no solo en beneficio de nuestros pueblos, sino de todos los pueblos".

Además citó al propio Starmer: "Como dijo mi primer ministro el mes pasado: 'la nuestra es una alianza indispensable'."

El monarca concluyó su discurso explicando que la historia común es "una historia de reconciliación, renovación y de una asociación extraordinaria" y que Washington y Londres han forjado "una de las alianzas más trascendentales de la historia humana".

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"Rezo con todo mi corazón para que nuestra alianza continúe defendiendo nuestros valores compartidos, junto con nuestros socios en Europa, la Commonwealth y en todo el mundo, y que ignoremos los llamados que nos invitan a volvernos cada vez más aislacionistas", añadió.

Así, llamó a que ambos países "se vuelvan a comprometer el uno con el otro, en el servicio desinteresado a nuestros pueblos y a todos los pueblos del mundo".

Carlos III y la reina Camila llegaron el lunes a Washington para su primera visita de Estado a Estados Unidos como monarcas, un viaje que tiene el objetivo de conmemorar los 250 años de la independencia de la nación norteamericana.

La visita está marcada, sin embargo, por la fricción entre Washington y Londres, especialmente por las críticas de Trump al Gobierno británico por no haberse querido involucrar militarmente en la guerra con Irán y en la reapertura del estrecho de Ormuz.

Según fuentes del Palacio de Buckingham, el texto del discurso fue elaborado por el Gobierno de Keir Starmer, si bien el lenguaje y el tono reflejan en gran medida la voz personal del monarca.