China aplicará un arancel cero a todos los países africanos con los que tiene relaciones

La Comisión de Aranceles del Consejo de Estado indicó en un comunicado que la medida estará en vigor hasta el 30 de abril de 2028 y se aplicará en forma de tipos preferenciales a estos 20 países y sumarlos a los 33 anteriores, lo que cubre toda África con la excepción de un único país, Esuatini.

En el caso de los productos sujetos a cuotas arancelarias, la reducción a cero solo se aplicará dentro de los volúmenes establecidos, mientras que los aranceles fuera de cuota permanecerán sin cambios.

China ya había eliminado desde diciembre de 2024 los aranceles sobre el 100 % de las líneas impositivas para los 33 países africanos menos desarrollados con los que mantiene relaciones diplomáticas, por lo que la extensión anunciada completa la cobertura a todos los Estados africanos que reconocen a Pekín.

Durante el periodo de aplicación, las autoridades chinas señalaron que continuarán promoviendo la firma de acuerdos de asociación económica con estos países, en el marco de su política de apertura y de refuerzo de los lazos comerciales con África.

China mantiene relaciones diplomáticas con 53 países africanos, todos salvo Esuatini, que reconoce a Taiwán.

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Este último ha cobrado relevancia en las últimas semanas después de que el presidente taiwanés, William Lai, cancelara una visita al país africano tras la negativa de varios Estados de la región a autorizar el sobrevuelo de su avión, una decisión que Taipéi atribuyó a presiones de Pekín.

El episodio puso de relieve el aislamiento diplomático de Taiwán en África, donde Esuatini sigue siendo su único aliado, en paralelo a los esfuerzos de China por consolidar sus vínculos políticos y económicos con ese continente.