Delcy Rodríguez dice que acuerdo con ENI es el "más auspicioso" que haya firmado Venezuela

"Hoy firmamos con la empresa italiana ENI el acuerdo productivo petrolero más auspicioso que se haya firmado con empresa alguna en nuestra historia", dijo Rodríguez durante un acto en el estado Carabobo (norte), con motivo a la peregrinación nacional que convocó por 13 días para pedir el cese de las sanciones contra Venezuela.

Más temprano y con presencia de Rodríguez, la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao, y el presidente de PDVSA, Héctor Obregón, firmaron junto al director de operaciones y recursos naturales de ENI Venezuela, Guido Brusco, "un contrato para el desarrollo de las actividades primarias en el área Junín-5", según describió el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), sin ofrecer más detalles.

El campo Junín-5, ubicado en la rica Faja Petrolífera del Orinoco en el sur del país, es una área administrada desde hace más de una década por PetroJunín, una asociación entre PDVSA y ENI, siendo la estatal venezolana la que tenía mayor participación en la sociedad.

El nuevo contrato de ENI se suma así a otros ya firmados con la estadounidense Chevron y la española Repsol, luego de que Estados Unidos flexibilizara las sanciones impuestas en 2019 al mercado petrolero.

"Estamos siendo testigos de un momento muy importante para Venezuela (...). ENI no se fue del país, ENI estuvo en Venezuela y hemos podido afianzar nuestros lazos de cooperación, yo quiero reconocérselo a esta empresa", declaró Rodríguez tras la firma, en el cargo de presidenta encargada tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

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Por su parte, el director ejecutivo de ENI, Claudio Descalzi, señaló que su compañía tiene "grandes proyecciones" para el campo que opera junto a la estatal PDVSA, así como la posibilidad de "acelerar" la producción.

"Las condiciones están dadas, hemos tenido reuniones muy positivas con el equipo, con los ministros, con la presidenta y sabemos que podemos tener planes muy ambiciosos para el futuro", añadió al señalar que esperan definir el plan de inversión antes de que termine el año.