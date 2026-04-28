El beneficio de la gigante minera Vale crece un 36 % en el primer trimestre

La gigante minera atribuyó el resultado a la mejora en las ventas de sus principales productos y al repunte de los precios internacionales en el balance financiero enviado al mercado.

Vale reportó ingresos de 9.258 millones de dólares por las ventas en el primer trimestre del año, un aumento del 14 % en el comparativo interanual, aunque con una caída de 16 % frente al trimestre anterior, reflejo de la volatilidad en precios y volúmenes de producción.

Según el balance, el Ebitda ajustado (resultado bruto de explotación) alcanzó los 3.830 millones de dólares, un 23 % más que en los tres primeros meses del año pasado, pero retrocedió un 17 % respecto al trimestre previo.

Para el presidente de Vale, Gustavo Pimenta, la compañía tuvo "un inicio sólido en 2026", gracias a la excelencia operativa y el avance de proyectos estratégicos en todo su portafolio, lo que permitió alcanzar récords de producción en varios activos.

La producción de hierro ascendió a los 69,7 millones de toneladas, mientras que la de cobre alcanzó los 102.300 toneladas, con máximos históricos en las minas de Salobo y Sossego.

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Las inversiones en proyectos de la multinacional brasileña en el primer trimestre alcanzaron los 1.089 millones de dólares, un 7 % menos en relación con el mismo período de 2025.

Ya la deuda neta aumentó un 11 % interanual y cerró marzo pasado en los 13.558 millones de dólares.