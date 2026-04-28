El Congreso deroga la prórroga de contratos de alquiler aprobada por el Gobierno español

El decreto ley cayó por 166 votos a favor (el conservador PP, el ultraderechista Vox, y los regionalistas de derechas Junts y UPN), 177 en contra (los grupos de la izquierda) y cinco abstenciones (el regionalista vasco PNV), después de que fueran desalojadas un grupo de inquilinas afectadas que proferían gritos de protesta.

Tras la votación, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, anunció en los pasillos de la cámara baja que el Gobierno va a llevar este decreto al Congreso "las veces que hagan falta".

"Vamos a insistir hasta que sea realidad", prometió el ministro, que se mostró convencido de que la derecha no ha dado "un solo argumento real para votar en contra" y que lo ha hecho por "tacticismo" y "cerrazón ideológica", lo que, en su opinión "va a pagar muy caro".

El debate celebrado este martes en el pleno del Congreso sobre el decreto ley que prorroga los contratos de alquiler volvió a evidenciar la fractura ideológica que existe en política de vivienda, uno de los temas que más afecta a la juventud española por el alto precio de los alquileres, y la tensión entre el modelo intervencionista de la izquierda y el liberal o de mercado de la derecha.

La medida derogada afectaba a algo más de un millón de contratos y a unos 2,7 millones de inquilinos, la mitad de ellos concentrados en Madrid, Cataluña y Andalucía, según datos del Ejecutivo.