El narco El Viceroy volverá al tribunal el 28 de julio mientras negocia con la Fiscalía

En una audiencia celebrada hoy en el tribunal del Distrito Este de Nueva York, la Fiscalía indicó que las negociaciones con Carrillo, que afronta cargos por pertenencia a organización criminal y distribuir cocaína a EE.UU., continúan.

El año pasado ya se dio a conocer que Carrillo Fuentes, hermano del narco Amado Carrillo -alias El señor de los cielos-, estaba discutiendo con la Fiscalía sobre un posible acuerdo de culpabilidad.

Carrillo y su socio Rafael Caro Quintero fueron extraditados desde México en febrero de 2025 para enfrentar un proceso judicial en EE.UU. por tráfico de drogas, algo que se interpretó como una respuesta a las exigencias del presidente estadounidense, Donald Trump, de redoblar su lucha contra el narcotráfico.

El pasado agosto, el Departamento de Justicia de EE.UU. comunicó que finalmente no pediría la pena de muerte ni para él ni para Caro Quintero.

El Viceroy fue heredero de uno de los grupos del crimen organizado más poderosos a finales de la década de los noventa debido a sus vínculos con cárteles colombianos para el transporte de cocaína por vía aérea.

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Recibió el liderazgo del Cartel de Juarez tras la muerte de su hermano mayor Amado Carrillo, El señor de los cielos, por complicaciones fruto de una cirugía plástica.

El Viceroy tejió un importante vínculo con el Cartel de Sinaloa, pero este llegó a su fin en 2004 después del conflicto familiar entre Vicente Carrillo y Joaquín 'El Chapo' Guzmán, que marcó el inicio de una guerra entre ambas organizaciones y que dejó decenas de muertos en estados como Sinaloa o Chihuahua.

Hasta ahora, el mexicano se ha declarado inocente de los delitos de los que está acusado. De ser hallado culpable, enfrentaría una pena máxima de cadena perpetua.