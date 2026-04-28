El Pentágono pide al Congreso oficializar el cambio de nombre al "Departamento de Guerra"

En una propuesta legislativa que la agencia presentó al legislativo, indicó que este costo es un estimado y que los "gastos finales" se conocerán una vez termine el proceso de cambio de nombre.

En un desglose de gastos, el documento detalló que unos 3,5 millones de dólares irán destinados para los departamentos militares; 3 millones para la Oficina del Secretario de Guerra y los Servicios de la Sede de Washington y 44,6 millones para las agencias de defensa y las actividades de campo del Departamento de Guerra.

En el documento, el departamento justificó la propuesta oficial del cambio de nombre como un "recordatorio fundamental de la importancia y el respeto de nuestra misión central: combatir y ganar guerras".

El presidente de EE.UU., Donald Turmp, firmó en septiembre una orden ejecutiva para cambiar el nombre del Departamento de Defensa a Departamento de Guerra, como se conocía a esta cartera entre 1789 y 1947.

Pese a no tener aún la aprobación del legislativo, el Gobierno ya usa este nuevo nombre cotidianamente, incluyendo también en redes sociales y en su página web.