El petróleo de Texas sube un 3,7 % y roza 100 dólares tras la salida de EAU de la OPEP

Los contratos de futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en EE.UU., para entrega en junio sumaron 3,56 dólares con respecto al cierre del día anterior.

Durante la mañana, el Texas llegó a superar los 100 dólares el barril tras darse a conocer que el presidente estadounidense, Donald Trump, está insatisfecho con la nueva propuesta de Irán para avanzar las negociaciones estancadas y reabrir el estrecho de Ormuz sin incluir un diálogo nuclear inmediato.

El mandatario manifestó a su equipo su postura en una reunión con sus asesores de Seguridad Nacional en la Casa Blanca en la que se analizó la propuesta de Teherán, según The New York Times y CNN, que citan a personas familiarizadas con el asunto.

Por otro lado, Emiratos Árabes Unidos anunció hoy su retirada de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la alianza OPEP+ a partir del próximo 1 de mayo por las "perturbaciones en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz", según informó la agencia de noticias oficial emiratí WAM.

La retirada de los Emiratos llega en un momento en que la producción de la OPEP se redujo en marzo casi 8 millones de barriles diarios (mbd), un 27,5 % menos de lo bombeado en febrero, debido a la guerra de Irán y al bloqueo del estrecho de Ormuz, que afectó sobre todo a Irak y a los países del golfo Pérsico.

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Andy Lipow, presidente de la firma Lipow Oil Associates, indica en una nota recogida por CNBC que, incluso si la guerra terminase ahora y el estrecho de Ormuz volviera a abrirse, los mercados de crudo tardarían entre cuatro y seis meses en estabilizarse.

"Cuanto más se alargue el conflicto, mayor será el precio (del petróleo), sobre todo a medida que las reservas se reduzcan hasta niveles operativos críticos", anota.