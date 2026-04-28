El portaaviones Nimitz de EE.UU. surca aguas de Argentina para ejercicio militar conjunto

El grupo de ataque del gigantesco buque realiza desde este lunes y hasta el jueves el ejercicio denominado 'Passex' (en referencia a 'ejercicio de paso' o 'passing excercise', en inglés) junto a unidades navales locales en el Mar Argentino, así como ensayos de búsqueda y rescate frente a las ciudades de Mar del Plata, Necochea y Trelew.

Seis barcos argentinos, aviones y helicópteros realizarán maniobras junto al Nimitz, el más antiguo de los portaaviones de clase homónima que será dado de baja el año próximo, el cual es acompañado por el destructor de la clase Arleigh Burke USS Gridley.

Un comunicado de la Armada argentina indicó que estos ejercicios tienen como objetivo "incrementar el nivel de adiestramiento de las dotaciones y fortalecer la presencia soberana en el mar", así como mejorar la "interoperabilidad" entre fuerzas de ambos países.

Además, precisó que se llevarán a cabo ejercicios de defensa área, una navegación en columna y una demostración aérea, entre otras maniobras conjuntas.

El gran calado del Nimitz, de más de 300 metros de eslora y hasta 77 metros de ancho, impide que atraque en puertos argentinos, por lo que los ejercicios tendrán lugar en altamar.

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Oficiales de la Marina de Argentina fueron integrados al Nimitz como parte de los ejercicios conjuntos.

El presidente Javier Milei autorizó el ingreso a aguas argentinas del Nimitz a través de un decreto de necesidad y urgencia para eludir complicaciones en el Congreso nacional, sobre el que recae la aprobación de todo ingreso de tropas extranjeras al país.

El grupo de ataque del Nimitz funciona de base flotante para el Ala Aérea Embarcada 17, que incluye cazas F-18 y EA-18G (la versión del F-18 adaptado para guerra electrónica), y helicópteros polivalentes MH-60, entre otras aeronaves de guerra.

Además de Argentina, también han participado en la gira 'Mares del Sur 2026' países como México y Chile, mientras que harán lo propio varios países más de la región.

Este ejercicio en aguas argentinas sigue a otros similares, como el 'Gringo-Gaucho II', que llevó en 2024 al país suramericano al grupo de ataque del portaaviones USS George Washington.

El estrecho vínculo geopolítico entre los presidentes Donald Trump y Javier Milei también tiene su expresión en el sector de la defensa, con la incorporación por parte de Argentina de equipamiento militar de fabricación estadounidense, incluidos 24 aviones F-16, comprados a Dinamarca, su último propietario, en coordinación con Washington.