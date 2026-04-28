Embajador en España afirma que Irán "no tiene ninguna cofianza en las negociaciones"

"No hay ningún factor de confianza, por lo tanto llegar a un acuerdo será difícil", argumentó el embajador en un coloquio organizado por el Club Siglo XXI.

Durante su intervención, el diplomático aclaró que las conversaciones solo podrán avanzar si, antes que nada, el alto actual acto el fuego "es integral" y se respeta tanto en Irán como en Líbano.

"Israel quiere más guerra, pero Estados Unidos no piensa necesariamente igual -defendió-. EE.UU. estaría buscando una salida digna, pero están atrapados".

Si Israel respeta el alto el fuego en Líbano, Irán podrá negociar con Estados Unidos, según el embajador en España, pero de todas maneras será difícil llegar a un acuerdo porque "Estados Unidos sigue instalado en la ilusión y no acepta la realidad".

En su opinión, este "realismo" implica que el país norteamericano entienda que "sólo hay dos salidas: o un acuerdo vergonzoso para ellos o una guerra de desgaste".

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En este sentido, espera que "cuando se cumpla los sesenta días de guerra impuestos como límite por el Congreso" estadounidense, el presidente Donald Trump adopte "un enfoque mas realista" y se pueda vislumbrar una salida.

Reza Zabibi confía que así sea porque de lo contrario, según dice, "entraremos en una guerra mucho más fuerte que la actual, que será de hecho una nueva guerra".

El embajador confía en que "eso no sea una opción" y espera que la comunidad internacional ejerza su influencia para que no se produzca una escalada que "perjudica a todos".

"Europa debería presionar a Estados Unidos" porque "tiene influencia", a pesar de que EE.UU. "ha dejado de ser su socio" para tratarla como "una terminal de servicios, que ofrece sus estructuras, pero a la que ni si quiera se le consulta antes de empezar una guerra".

Al contrario de lo que opina el presidente de EE.UU., Donald Trum, Reza Zabibi considera que "el tiempo juega en favor de Irán" porque Trump tiene la presión de las elecciones de medio mandato del próximo mes de noviembre.

También considera que Trump se equivoca cuando dice que el régimen iraní está dividido y apunta que "tiene problema internos, como cualquier país", pero está unido en la convicción de que "debe defenderse del agresor".