España reafirma su compromiso con la estabilidad de Haití

"Lo que nosotros deseamos para Haití, por supuesto, y trabajamos conjuntamente con República Dominicana es en un primer momento que desaparezcan todas las bandas, en un segundo momento la estabilidad del país y en un tercer momento su desarrollo", dijo Albares en declaraciones a la prensa española durante su visita oficial a la República Dominicana, vecina de Haití.

España "va a estar ahí. Somos uno de los pocos países del mundo que nunca ha cerrado su embajada, que la ha mantenido. Nuestra cooperación ha intentado trabajar siempre que ha sido posible", apuntó el diplomático español, quien previamente se reunió con su homólogo dominicano, Roberto Álvarez, en la Cancillería dominicana, y con quien, aseguró, también abordó la crisis haitiana.

"España ha estado presente y lo volverá a estar" en Haití, que cuenta con una nueva Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), cuyos primeros contingentes llegaron a principios de este mes y que contará con uniformados procedentes de África, Asia, América Latina y el Caribe.

El diplomático español recordó que hace dos años, cuando se barajó otra fuerza multinacional para ayudar a la estabilidad de Haití, España habló de una contribución económica y de una participación en el ámbito policial.

Ahora, la misión desplegada en el deprimido país no es "exactamente igual" a la que se habló entonces, pero "en cualquier caso, España, como en anteriores ocasiones, está dispuesta a participar de ambas formas", afirmó.

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Las bandas armada haitianas han expandido su dominio este último año más allá de Puerto Príncipe, la capital de Haití, hacia los departamentos de Centro y Artibonite, en medio de altos niveles de violencia entre pandillas, fuerzas de seguridad, empresas privadas y grupos de "autodefensa".

Entre el 1 de marzo de 2025 y el 15 de enero de este año ha habido 5.519 muertos y 2.608 heridos, según cifras oficiales.