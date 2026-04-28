Expareja de Maradona aporta una nueva prueba al juicio: la grabación de una reunión clave

Maradona murió el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años, mientras recibía cuidados domiciliarios en una vivienda en las afueras de Buenos Aires, a cargo de siete trabajadores de la salud que están acusados del delito de homicidio simple con dolo eventual.

Antes de ser trasladado allí, el Diez estuvo ingresado hasta el 11 de noviembre en una clínica donde fue sometido a una intervención quirúrgica.

En aquel centro médico se celebró una reunión entre médicos, abogados y familiares en la que se decidió continuar con los cuidados bajo una modalidad domiciliaria, algo que, según varios testigos, resultó determinante en la muerte del astro.

Durante el primer juicio, anulado en mayo de 2025 por el mal accionar de una de las juezas, una grabación de audio de aquella reunión fue aportada por uno de los testigos, Rodolfo Benvenuti, un médico convocado a la reunión por un amigo de Maradona, el abogado Víctor Stinfale.

"Yo también grabé la reunión. El problema es que las grabaciones no coinciden. El audio que pasaron en el primer juicio duraba una hora, pero mi grabación dura una hora y 45 minutos", reveló Ojeda, lo que sugiere que la prueba aportada en 2025 era incompleta o había sido manipulada.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Inmediatamente, la Fiscalía y la querella solicitaron que el audio completo de la reunión fuera incorporado como prueba en el juicio, un pedido al que se opuso la defensa del neurocirujano y médico de cabecera de Maradona, Leopoldo Luque, principal acusado en la causa.

Stinfale, otrora abogado de Maradona, fue quien recomendó a Luque para trabajar como médico del deportista.

Tras una breve deliberación, el tribunal decidió incorporar al expediente el audio aportado por Ojeda.

"Entendemos que resulta pertinente y necesario para esclarecer los hechos, para evaluar la integridad del audio que fue originalmente incorporado, sobre el cual se dijo que podía contener recortes o ediciones", dijo el presidente del tribunal, Alberto Gaig, quien además propuso hacer una comparativa de ambos audios en la audiencia del próximo jueves.

Además de Luque, son juzgados en este proceso la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, la doctora y coordinadora de la empresa Swiss Medical Nancy Forlini, el médico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón.