Fiscalía investiga la presencia de agentes de EE.UU. en operativo en el norte de México

A través de un comunicado, el Ministerio Público explicó que esta investigación quiere "esclarecer los hechos" sobre la presencia de "personas extranjeras" en el operativo de seguridad en la Sierra del Pinal, ante la "posibilidad" de que se hayan "cometido delitos" en materia de seguridad nacional.

"Esta institución establece que, a partir de lo ocurrido, se investiga la comisión de posibles delitos de competencia de la FGR, con el fin de esclarecer los hechos y, en su caso, deslindar responsabilidades de cualquier persona que haya participado", precisó.

Esta investigación se produce tras la muerte, el pasado 19 de abril, de dos presuntos integrantes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y dos mexicanos, después de un operativo antidrogas en Chihuahua, un caso que provocó la renuncia del fiscal estatal César Jáuregui.

Esta situación generó una fuerte polémica y avivó el debate sobre la soberanía mexicana y la cooperación bilateral con Washington en materia de seguridad.

Este martes el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, aseguró que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, le informó que no tenía conocimiento de la realización de un operativo conjunto con agentes estadounidenses.

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García Harfuch insistió en diferenciar la cooperación con Estados Unidos del despliegue operativo en territorio mexicano.

“Siempre tenemos, es bienvenido el intercambio de información, pero es muy diferente tener un intercambio de información conforme lo marca la ley, a tener a gente operando en territorio”, afirmó antes de reconocer que no existe "claridad total" sobre lo sucedido.

Por su parte, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, señaló en varias ocasiones que este operativo debe investigarse para que la supuesta presencia de agentes estadounidenses sea aclarada, al tiempo que dijo que no quiere generar un "conflicto" con Washington pero es una cuestión de "defensa" de la soberanía.