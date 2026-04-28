Jefe de junta militar en Mali llama a la unidad y dice que la situación está bajo control

"El dispositivo de seguridad ha sido reforzado, la situación está bajo control y las operaciones de rastreo, búsqueda, de inteligencia y de seguridad continúan", aseguró Goita en un discurso dirigido a la nación y transmitido a través de la televisión estatal ORTM, en lo que es su primera declaración oficial tras los ataques.

Goita, que encabeza la junta militar surgida de los golpes de Estado de 2020 y 2021, alertó que el país atraviesa momentos de "extrema gravedad", y apuntó que los ataques del sábado fueron "complejos, coordinados y simultáneos" y tuvieron como objetivo la capital, Bamako, y las localidades de Kati, Konna, Mopti, Gao y Kidal.

Los ataques fueron perpetrados por el Frente de Liberación de Azawad (FLA), que reclama la independencia de una extensa zona desértica del norte del país, y por el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), filial de Al Qaeda en el Sahel, y culminaron con la toma de la importante ciudad de Kidal (norte).

Según el jefe de la junta militar maliense, la ofensiva tenía como objetivo "instaurar un clima de violencia generalizada" y formaba parte de un plan de "desestabilización concebido y ejecutado por grupos terroristas armados y sus patrocinadores, tanto internos como externos".

Además, Goita llamó a los malienses a demostrar "su cohesión y su unidad" y no ceder ante "los rumores".

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"Exhorto a no ceder a los rumores ni a las manipulaciones. En estos tiempos, la desinformación se ha convertido en un arma en manos de los terroristas. Malí necesita lucidez, no pánico", afirmó.

El presidente maliense pidió también a los ciudadanos que cooperen con las autoridades y transmitan, por canales oficiales, toda información útil para la inteligencia y la prevención.

Por otra parte, Goita rindió homenaje al ministro de Defensa, el general Sadio Camara, que fue asesinado en un atentado con coche bomba durante los ataques, elogió la "sinergia de acción" de la Alianza de los Estados del Sahel (formada por Mali, Níger y Burkina Faso), al tiempo que hizo hincapié en la "calidad de cooperación" con Rusia, que calificó de "socio estratégico".