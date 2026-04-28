Julieta Venegas, Trueno y Milo J actuarán este verano en Nueva York en el marco del LAMC

Venegas se subirá al escenario del SummerStage, en Central Park, el miércoles 29 de julio, el mismo día que el venezolano Lasso y la DJ Anamaria Sayre, 'podcaster' de la radio pública estadounidense NPR.

Más tarde, el sábado 1 de agosto, Trueno, Milo J, la dominicana J Noa y la DJ y locutora de radio argentina Albina Cabrera también interpretarán sus temas en el SummerStage del parque neoyorquino.

Los conciertos organizados por el LAMC son gratuitos y cuentan con la colaboración de la Latin Recording Academy y de Capital One City Parks Foundation SummerStage, según un comunicado del LAMC difundido este martes.

Este año, la Conferencia de Música Alternativa Latina, considerada la más importante de su categoría en Estados Unidos, tendrá lugar desde el 28 de julio hasta el 1 de agosto en el hotel InterContinental de Nueva York, ubicado en pleno Times Square.

El foro alberga cada año diversos conciertos y coloquios en los que participan ejecutivos y otros miembros de la industria musical, y por él han pasado artistas hispanos de renombre como Morat, Nathy Peluso, Calle 13, Gustavo Cerati o Él mató a un policía motorizado.

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Al evento también han acudido cantantes españoles como C. Tangana, Love of Lesbian o Arde Bogotá, y en la anterior edición el país estuvo representado por los cantantes Leo Rizzi e Íñigo Quintero y los grupos Las Ninyas del Corro y Muerdo.