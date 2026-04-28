La alimentación escolar, clave para el desarrollo de niños con desnutrición en Ecuador

El informe, denominado como 'Hambre, nutrición y seguridad alimentaria y su efecto en el desarrollo de las niñas y niños entre 7 y 10 años', muestra que la alimentación de los menores entre esas edades presenta diferencias importantes según el territorio y que intervenir en esta etapa es "altamente rentable".

"El llamado es a aprovechar la plataforma escolar para poder mejorar e incidir en la alimentación de los niños, particularmente porque se puede reducir el 20 % en anemia y promover una participación mayor del 9 % de asistencia a clases", señaló la especialista de incidencia de World Vision, Karina Ponce.

Además, indicó que apostar por estos programas de alimentación contribuye a la economía de las comunidades en donde se adquieren los productos.

Ponce explicó que los primeros 1.000 días son los más relevantes para poder promover las capacidades cognitivas, físicas y desarrollo de los niños, pero que si eso no es posible existe aún "una última ventana de oportunidad entre los 7 a 10 años" para revertir los efectos de la desnutrición, que si bien no permitirá recuperar la talla de los menores, sí contribuirá al desarrollo de otras habilidades.

El estudio se basó en una muestra representativa de 600 niñas y niños entre los 7 y los 10 años que viven en trece de las veinticuatro provincias del país y los resultados evidencian una desigualdad nutricional que está marcada por la pobreza.

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Esteban Lasso, director para Ecuador de World Vision, señaló que para tener una alimentación nutritiva se requieren unos 3,18 dólares diarios, lo que no está al alcance de quienes viven en la pobreza o en la pobreza extrema.

Por ejemplo, en la costa se identificó un mayor consumo de alimentos de alto contenido energético, incluidos productos procesados, lo que limita la calidad nutricional de la dieta; en la sierra, si bien se observó una mayor diversidad alimentaria, esta sigue siendo insuficiente para garantizar una dieta equilibrada; y en la Amazonía hay menor diversidad alimentaria y mayores limitaciones en el acceso a alimentos nutritivos.

El estudio también reveló que existe una falta de vigilancia en la implementación de la regulación de los bares escolares, ya que detectaron que en estos sitios se siguen vendiendo alimentos ultraprocesados y no proteína, verduras ni frutas, "lo que sí contribuye con los nutrientes adecuados para nuestra niñez", afirmó Ponce.

Lasso agregó que es fundamental "hacer un trabajo potenciado en la alimentación escolar", para lo que está el Estado, la sociedad civil y los organismos que apoyan a los niños, "que pueden desterrar el hambre y la desnutrición y este problema de seguridad alimentaria en el Ecuador".