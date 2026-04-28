La Casa Blanca ofrece una cena con vinos selectos y menú de alta cocina para Carlos III

La velada, organizada por la primera dama, Melania Trump, está marcada por un menú de inspiración estacional que incluye elaboraciones como velouté de verduras de huerta, raviolis de hierbas de primavera y lenguado meunière, además de un postre con miel de la Casa Blanca y chocolate sin harina en forma de colmena.

Aunque Donald Trump no consume alcohol, la Casa Blanca ofreció una diversidad de vinos de productores de Estados Unidos como Hopkins Riesling, Penner-Ash Pinot Noir y Newton Chardonnay.

La cena fue acompañada por un programa musical a cargo de agrupaciones militares y una decoración de flores de primavera.

A su arribo a la Casa Blanca, Carlos III fue recibido por Trump quien elogió el discurso que el monarca ofreció horas antes en el Congreso estadounidense diciendo: "gran discurso", y dijo en forma de broma que se sentía "celoso".

Previo al evento, se observó a Melania luciendo un vestido Dior color rosa delfinio sin tirantes, mientras que la reina Camila portó un vestido-abrigo rosa de Dior.

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Por la tarde, el rey Carlos III, ante el Senado estadounidense, llamó a la reconciliación entre su país y Estados Unidos en medio de las tensiones entre el Gobierno laborista de Keir Starmer y la Administración Trump.

El rey subrayó que ambos países comparten "una historia de reconciliación, renovación y de una asociación extraordinaria", durante un discurso que es el primero que pronuncia un monarca británico desde el de Isabel II en 1991.

También rompió una lanza a favor de la OTAN, organización que Trump ha amenazado con abandonar tras no intervenir en el estrecho de Ormuz.

"La OTAN está comprometida con la defensa mutua", afirmó, al recordar que la Alianza activó por primera vez el Artículo 5 tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Sobre la visita de Estado sobrevuela el caso del pederasta Jeffrey Epstein a raíz de la investigación sobre el príncipe Andrés, hermano de Carlos III. Los reyes, sin embargo, no se reunirán con las víctimas durante su viaje.