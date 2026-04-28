La junta militar en Mali prorroga otros 3 días el toque de queda en la zona de la capital

El toque de queda se decreta desde las 21.00 hora local (misma GMT) hasta las 06.00 de la mañana, según se lee en la decisión de la Gobernación del Distrito de Bamako, consultada por EFE.

Las autoridades malienses instauraron un toque de queda nocturno el pasado sábado como medida inmediata tras los intensos ataques simultáneos coordinados por el Frente de Liberación de Azawad (FLA), que reclama la independencia de una extensa zona desértica del norte del país, y por el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), filial de Al Qaeda en el Sahel, contra la capital y varias localidades, y que culminaron con la toma de la importante ciudad de Kidal (norte).

En estos ataques, el ministro de Defensa, el general Sadio Camara, murió en un atentado con coche bomba en Kati, a 17 kilómetros de Bamako, sede de un importante cuartel y bastión militar de la junta en el poder surgida de los golpes de Estado de 2020 y 2021.

Por otra parte, el fiscal encargado de la lucha contra la ciberdelincuencia en el Tribunal de Apelación de Bamako advirtió de que se perseguirá judicialmente la difusión de "llamamientos al odio y a la justicia popular", "mensajes de desinformación susceptibles de perturbar el orden público" e "informaciones tendenciosas que puedan interrumpir el servicio público".

La advertencia se produjo tras la circulación este martes de "informaciones" sobre la presencia de supuestos yihadistas armados en la capital, lo que generó una atmósfera de pánico y provocó la suspensión de clases en varias escuelas. Esto llevó al Ministerio de Educación a publicar un desmentido y a llamar a la calma, instando a los estudiantes a volver a clase.

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Por su parte, el Ministerio maliense de Trabajo llamó a los trabajadores a la calma y a mantener sus actividades con normalidad.

La amplia ofensiva de yihadistas e independentistas del norte agravó la situación de seguridad en Mali, país azotado por la actividad de grupos vinculados a Al Qaeda y al Estado Islámico (EI), así como por los ataques de los rebeldes del FLA.