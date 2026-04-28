Mamdani designa una supervisora para el cierre de la controvertida cárcel de Rikers Island

Kaplan supervisará la reducción de la población carcelaria, el impulso de la construcción de nuevas instalaciones en los distintos distritos, la garantía del traslado seguro de las personas bajo custodia y la planificación a futuro del sistema penitenciario municipal, compuesto por varias unidades, y que según la legislación debe ser cerrado en 2027.

La normativa establece que Rikers Island sea sustituida por cuatro cárceles más pequeñas en los distintos condados de la ciudad. El complejo alberga actualmente a hombres, mujeres y menores, y se encuentra bajo supervisión federal por orden judicial.

Una cárcel que se construye en Brooklyn como parte de este mandato se encuentra en su fase final de desarrollo.

A principios de este mes, la administración municipal inauguró una unidad de vivienda terapéutica en el hospital Bellevue, en Manhattan, con diversos servicios para trasladar a detenidos que lo requieran, como parte del proceso de cierre de Rikers. También está previsto abrir instalaciones similares en los hospitales Woodhull, en Brooklyn, y North Central Bronx, en el Bronx.

En un comunicado, Mamdani destacó que Kaplan aporta más de dos décadas de experiencia en la reforma de la justicia penal, incluida su labor como asesora principal de la Comisión Independiente de Rikers, donde ayudó a diseñar e impulsar el plan de la ciudad para cerrar la prisión y facilitar la transición hacia un sistema basado en los distritos.

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"Dana Kaplan tiene la visión y la experiencia necesarias para ayudarnos a cerrar Rikers Island, reducir la población carcelaria y construir un sistema penitenciario municipal más pequeño, seguro y humano", afirmó el alcalde.

Mamdani subrayó además que Kaplan liderará la coordinación entre agencias “para implementar un sistema que respete la dignidad de las personas detenidas y de quienes trabajan en estas instalaciones”.

"El cierre de Rikers Island requiere coordinación, urgencia y un compromiso no solo con la clausura de las instalaciones, sino también con la construcción de un sistema basado en la dignidad, la rendición de cuentas y la atención", señaló.

"Esto supone un cambio de rumbo en el sistema penitenciario de la ciudad y el inicio de uno nuevo, con un modelo más pequeño, seguro y humano", agregó el mandatario local.

El año pasado, el Ayuntamiento aprobó una ley que exigía el nombramiento de un coordinador para supervisar la transición hacia cárceles organizadas por distritos.

Kaplan se incorporó en 2014 a la Oficina de Justicia Penal de la Alcaldía (MOCJ), donde trabajó durante ocho años, en los que ejerció el cargo de subdirectora de iniciativas para el cierre de Rikers y la justicia.

La nueva supervisora también participó en la implementación de la iniciativa 'Raise the Age', que permitió trasladar a jóvenes de 16 y 17 años desde Rikers hacia centros de detención juvenil y programas comunitarios.