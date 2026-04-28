México subraya que captura de presunto líder de CJNG fue operación "íntegramente" nacional

“Esta operación se trató de un operativo íntegramente ejecutado por autoridades mexicanas”, enfatizó el funcionario en conferencia de prensa, donde dio detalles de la detención del presunto jefe criminal en Nayarit (oeste), ejecutada en la víspera por fuerzas especiales de la Secretaría de Marina, con apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR) y la propia Secretaría de Seguridad.

García Harfuch subrayó la total autoría por parte de México del operativo, al precisar que -aunque existió intercambio de inteligencia con Washington- la ejecución en campo correspondió exclusivamente a autoridades mexicanas.

“Esta acción se realizó en el marco del entendimiento vigente con el gobierno de los Estados Unidos y sus distintas agencias, es decir, siempre bienvenido el intercambio de información suscrito en estricto apego al respeto de nuestra soberanía y jurisdicción territorial”, apuntó el funcionario.

La aclaración cobra especial relevancia luego de la reciente polémica por la presunta participación de agentes de Washington en un operativo antidrogas en Chihuahua, en el que fallecieron dos agentes estadounidenses y dos mexicanos, un caso que abrió cuestionamientos sobre la injerencia y presencia en territorio mexicano de funcionarios extranjeros.

García Harfuch señaló que El Jardinero era considerado un objetivo prioritario en ambos países y que sobre él pesaba una orden de detención provisional con fines de extradición emitida por el Distrito de Columbia (EE.UU.) “por los delitos de asociación delictuosa, contra la salud y portación de armas de fuego”.

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Añadió que en México también tenía “una orden de reaprehensión por el delito de homicidio más otras investigaciones” que están en curso a cargo de la FGR.

El secretario explicó que el detenido fue durante años un operador criminal clave del CJNG, con presencia en Nayarit, Zacatecas, Michoacán, Guerrero y Jalisco, además de una estructura transnacional dedicada al tráfico de cocaína, heroína y metanfetaminas hacia Estados Unidos.

Además, el alto funcionario destacó que además del narcotráfico, la organización obtenía recursos ilícitos mediante extorsión, un delito que el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha colocado como prioridad, por lo que dijo, representa “un golpe contundente a la estructura de mando, operación y capacidad de expansión territorial” de esta organización criminal.

Horas después de la captura, fuerzas federales detuvieron en Zapopan, (Jalisco) a César René, alias Güero Conta, identificado como principal operador financiero y hombre de confianza de Flores Silva.

La detención de El Jardinero, por quien Estados Unidos ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares, provocó bloqueos viales y quema de vehículos en Nayarit, aunque el Gobierno aseguró que la situación fue contenida rápidamente y sin víctimas mortales.

Finalmente, el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, afirmó que estas capturas representan una “desestabilización significativa” para la cadena de suministros del CJNG.