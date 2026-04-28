Policías de 16 países, entre ellos Paraguay, en operativo contra violencia sexual infantil

Según la Policía Federal brasileña la acción se basa en el “enfrentamiento de crímenes transnacionales que violan la dignidad sexual de niños y adolescentes”. En un comunicado detalla que los hechos investigados se refieren a abuso de menores en el ambiente digital.

Bajo el nombre “Operación Internacional Aliados por la Infancia VI” , participaron Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, Francia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay.

En Brasil se cumplieron 16 órdenes de prisión preventiva y 159 de allanamiento e incautación en los 26 estados del país y la capital, con más de 700 agentes policiales involucrados.

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Gravedad de los delitos

La acción busca combatir el abuso de menores “especialmente en el ambiente cibernético”, detalló en un video Rafaella Parca, coordinadora de Combate a Delitos Cibernéticos de Abuso Sexual Infantil de la Policía Federal.

Según las autoridades policiales, en casos como este la comunidad internacional prefiere adoptar los términos “abuso sexual” o “violencia sexual” contra menores antes que “pornografía”, ya que “reflejan con mayor precisión la gravedad de esos delitos”.