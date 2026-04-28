Taylor Swift no busca a sus exparejas en sus letras: "Él no escribió el tema, lo hice yo"

"Ese tipo no escribió la canción. Lo hice yo", sentenció Swift durante una entrevista a The New York Times publicada este martes.

Durante la charla, Swift explicó que sus vivencias han dado forma a las historias que cuenta en sus temas, pero también ha usado como fuente de inspiración la mitología, fábulas, libros, películas y personajes inventados.

La artista habló de sus 'rant bridge' (un puente musical de desahogo o queja), una herramienta narrativa que utiliza para intensificar la emoción.

Swift confesó que le encanta escribir este tipo de partes vocales rápidas, detallando que sirven para retroceder, ver la perspectiva completa y revelar el verdadero cuadro de la historia.

"Quieres que este puente del desahogo transmita con la mayor intensidad posible la emoción que intentas establecer a lo largo de la canción, y quieres que sea una especie de crescendo", anotó la cantautora.

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La multipremiada estrella también reflexionó sobre cómo, desde muy temprana edad, su amor por cantar y tocar instrumentos la llevó a darse cuenta de que la composición sería un pilar fundamental de su vida.