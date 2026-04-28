Trump dice que sintió "envidia" por el discurso del rey Carlos III ante el Congreso

El mandatario salió a la entrada de la residencia presidencial junto a la primera dama, Melania Trump, para recibir al rey Carlos y a la reina Camila, en un saludo protocolario en el que, en medio del intercambio de cortesías, el mandatario señaló al monarca y afirmó ante los medios: "Dio un discurso magnífico. Me dio mucha envidia".

Tras las fotografías oficiales, el presidente y el monarca británico mantuvieron una breve conversación en voz baja antes de dirigirse al interior de la Casa Blanca, en una jornada marcada por los actos de la visita de Estado y el fortalecimiento de los lazos entre Washington y Londres.

Por la tarde, el rey Carlos III, ante el Senado estadounidense, llamó a la reconciliación entre su país y Estados Unidos en medio de las tensiones entre el Gobierno laborista de Keir Starmer y la Administración Trump.

El rey subrayó que ambos países comparten "una historia de reconciliación, renovación y de una asociación extraordinaria", durante un discurso que es el primero que pronuncia un monarca británico desde el de Isabel II en 1991.

También, rompió una lanza a favor de la OTAN, organización que Trump ha amenazado con abandonar tras no intervenir en el estrecho de Ormuz.

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"La OTAN está comprometida con la defensa mutua", afirmó, al recordar que la Alianza activó por primera vez el Artículo 5 tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

La jornada de los monarcas británicos en la capital estadounidense cierra esta noche con una cena organizada por la primera dama, Melania Trump, marcada por un menú de inspiración estacional que incluye elaboraciones como velouté de verduras de huerta, raviolis de hierbas de primavera y lenguado meunière, además de un postre con miel de la Casa Blanca y chocolate sin harina en forma de colmena.

Aunque Donald Trump no consume alcohol, la Casa Blanca ofreció una diversidad de vinos de productores de Estados Unidos como Hopkins Riesling, Penner-Ash Pinot Noir y Newton Chardonnay.