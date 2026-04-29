Afganistán eleva a 8 los muertos y 97 los heridos ataque paquistaní a una universidad

"Las víctimas de los ataques con misiles y fuego de mortero del régimen militar paquistaní han aumentado a 105, en su mayoría niños y mujeres; 97 heridos, incluidos 30 estudiantes, y 8 mártires", confirmó a EFE el director de Información y Cultura de la provincia de Kunar, Mawlawi Najibullah.

El funcionario añadió que "desde anoche hasta esta tarde, el régimen militar paquistaní atacó viviendas en tres distritos de la misma provincia, dejando 12 personas heridas y otras dos muertas, todas ellas civiles".

El ataque también causó una destrucción generalizada en el campus, dejando entre el total de víctimas, al menos un estudiante muerto y otros 30 alumnos heridos.

Los informes indican que impactó especialmente en la Facultad de Educación, dejando daños en la infraestructura, ventanas y equipos de otras facultades y bibliotecas cercanas obligando a paralizar la actividad académica.

La ONU aseguró haber documentado en este último ataque decenas de víctimas entre muertos y heridos y ha exigido una investigación independiente, además de recordar que universidades, hospitales y zonas residenciales deben quedar fuera de cualquier ofensiva militar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Pakistán y Afganistán se encuentran inmersos en un conflicto desde febrero, con repetidos enfrentamientos transfronterizos y ataques con artillería, aviones y drones, en los combates más intensos de las últimas décadas, que han dejado cientos de muertos según la ONU, si bien los balances de ambas fuerzas aseguran un número de victimas mucho mayor.

China, que comparte frontera con ambos países, lleva semanas intentando mediar en el conflicto. Arabia Saudita, Catar y Turquía también han intentado reducir las tensiones, pero los combates han continuado.

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) alertó recientemente de que las hostilidades entre Afganistán y Pakistán continúan, con víctimas civiles y daños a infraestructuras, pese a los recientes esfuerzos diplomáticos y el diálogo mantenido entre ambos en China.