Al menos nueve muertos y 22 heridos en accidente de autobús chileno en Bolivia

El director de la unidad policial de Tránsito del departamento de Oruro (oeste), Fernando Torrico, señaló que la posible causa del accidente presuntamente fue el "exceso de velocidad y el cansancio del conductor".
Agregó que el vehículo de la empresa 'Puma Tours' salió de la vía y tuvo un "vuelco lateral", lo que ocasionó la muerte de siete adultos y dos menores de edad, sin que se precisara sus nacionalidades.
El accidente se produjo, según algunos testigos, a las 4:15 de la madrugada (8:15 GMT) en el altiplano boliviano, en el sector del 'Puente Español', cerca de la ciudad de Oruro, a más de 3.700 metros de altitud.
Además, 22 heridos fueron trasladados a los hospitales cercanos de Oruro.
Uno de los pasajeros que resultó ileso declaró a los medios que el autobús partió de Chile al final de la tarde del martes y que el conductor presuntamente "estaba apurado" por llegar a Oruro tras cruzar la frontera.
Los accidentes en las carreteras bolivianas causan cada año alrededor de 1.400 decesos y unos 40.000 heridos, y se deben en su mayoría a fallas humanas que pueden prevenirse, según datos oficiales.