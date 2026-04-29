EE.UU. eleva a 42 la cifra de buques iraníes que ha bloqueado en el estrecho de Ormuz

"Hoy, las fuerzas de EE. UU. lograron un hito significativo tras redirigir con éxito el 42º buque comercial que intentaba violar el bloqueo", informó el comandante del Mando Central del Ejército de EE.UU. (Centcom), Brad Cooper.

El almirante agregó que el bloqueo naval, en el que participan más de 200 aeronaves y una cifra superior a 25 barcos, mantiene bloqueados a 41 petroleros "con 69 millones de barriles de petróleo que el régimen iraní no puede vender".

"Eso es un estimado de más de seis mil millones de dólares de los cuales el liderazgo de Irán no puede beneficiarse financieramente. El bloqueo es altamente efectivo y las fuerzas de EE. UU. siguen plenamente comprometidas con su cumplimiento total", agregó Cooper.

El bloqueo naval sobre los puertos iraníes se mantiene vigente desde el 13 de abril y, según EE.UU., ha "interrumpido" casi en su totalidad el comercio de la república Islámica.

El martes, el Comando Central interceptó en el mar Arábigo un buque comercial por sospechar que se dirigía a Irán, aunque lo soltaron tras determinar que no iba a un puerto de ese país.

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Mientras que el lunes, informó de que un destructor de la Marina estadounidense detuvo al petrolero M/T Stream, de bandera iraní, lo que se suma a al menos dos cargueros de Irán capturados en semanas anteriores en operaciones de las fuerzas de EE.UU.

El bloqueo naval estadounidense sobre los puertos iraníes persiste mientras las conversaciones para alcanzar un acuerdo se mantienen estancadas, después de que fuera pospuesta una segunda ronda de negociaciones prevista el pasado fin de semana en Islamabad.

Funcionarios de la República Islámica han exigido a Washington terminar con el bloqueo de Ormuz como condición para el avance del diálogo sobre el fin del conflicto.