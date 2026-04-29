El Banco Central de Brasil vuelve a reducir la tasa de interés un 0,25, hasta el 14,50 %

Con este movimiento, el órgano emisor reafirmó su senda de flexibilización gradual de la política monetaria iniciada en marzo en la mayor economía de Latinoamérica, cuyos tipos de interés se mantenían en su nivel más alto de las últimas dos décadas.

La institución justificó la reducción como parte de un "ciclo de calibración", aunque advirtió que el escenario económico está marcado por una volatilidad creciente y una inflación que se aleja de las metas oficiales.

En la nota divulgada, el Banco Central detalló factores de riesgo, como la indefinición sobre la duración y extensión de los conflictos en Oriente Medio, que generan un ambiente de incertidumbre que impacta directamente en la cadena global de suministros y los precios de las materias primas.

Asimismo, en el plano interno, tanto la inflación general como la subyacente han mostrado una aceleración reciente, distanciándose del objetivo del Banco Central.

Las expectativas del mercado para 2026 y 2027 se sitúan en el 4,9 % y 4,0 %, respectivamente, ambas por encima de la meta planteada por el organismo, que es del 3 % anual aunque con un margen de tolerancia de un punto y medio porcentual.

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Además, la institución expresó que el largo periodo en el que las tasas se mantuvieron en niveles contractivos ha comenzado a surtir efecto en la desaceleración de la economía, por lo que se permite realizar estos ajustes moderados en el ritmo de la tasa.

Y agregó que las próximas decisiones estarán condicionadas a la incorporación de "nuevas informaciones" sobre "la profundidad y la extensión" de la guerra en Oriente Medio, así como "sus efectos directos e indirectos sobre el nivel de precios a lo largo del tiempo".

La inflación en Brasil se aceleró hasta el 4,14 % interanual en marzo. Este repunte, tras el 3,81 % registrado en febrero, ha sido impulsado principalmente por el encarecimiento de los combustibles y los alimentos, factores directamente influenciados por la inestabilidad en Oriente Medio.

Este dato económico ha adquirido protagonismo en el año electoral de cara a los comicios presidenciales de octubre, en los que el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, buscará la reelección contra Flávio Bolsonaro, primogénito del expresidente ultraderechista, entre otros candidatos.

El hijo de Jair Bolsonaro (2019-2022) y actual senador ha endurecido su discurso contra la gestión económica del presidente y afirmó recientemente que, con los niveles actuales de interés, el país se encuentra "quebrado" y la inversión productiva se ha vuelto inviable en el territorio nacional.

El candidato de la derecha, que está técnicamente empatado con Lula en las encuestas, prometió una reducción drástica del gasto público en un eventual gobierno para que los tipos de interés caigan de forma sostenida.