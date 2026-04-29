El BCE evitará precipitarse y mantendrá los tipos de interés en el 2 %

Los mercados y analistas descartan que el Consejo de Gobierno del BCE vaya a subir los tipos de interés mañana pero consideran que lo hará en junio.

El BCE y otros bancos centrales importantes del mundo se reúnen este semana en un momento de una incertidumbre excepcionalmente elevada debido a la guerra en Irán, que ha disparado el precio de la energía y la inflación general y reducido la demanda.

Las negociaciones de paz para Irán están estancadas y el estrecho de Ormuz sigue cerrado por lo que el barril de petróleo supera de nuevo con creces los 100 dólares.

En algunas regiones hay escasez de productos petrolíferos y por ello las compañías aéreas ya han suspendido vuelos para ahorrar combustible.

"Por otra parte, persisten las tensiones en los precios de otras materias primas cruciales, especialmente para la agricultura (fertilizantes)", destaca el director de análisis del gestor de activos LBP AM, Sebastian Paris Horvitz.

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El mercado laboral es más débil que en 2022, cuando la inflación se disparó tras la invasión de Rusia a Ucrania, por lo que las reivindicaciones de subidas salariales se moderan.

El apoyo de los gobiernos por el encarecimiento de la energía será concreto y menor que tras la invasión a Ucrania porque los tipos de interés son más elevados y muchos países están ya muy endeudados y no tienen mucho margen presupuestario.

El Banco de Japón (BoJ) mantuvo este martes sus tipos de interés en el 0,75 %, el nivel más elevado desde hace tres años, pero se mostró dispuesto a subirlos.

También se prevé que la Reserva Federal (Fed) deje inalteradas el miércoles sus tasas de interés en el rango entre el 3,5 y el 3,75 %.

Además del BCE, este jueves se reúne el Banco de Inglaterra (BoE), que probablemente también mantendrá sus tipos de interés en el 3,75 %.

La tasa de inflación subió en la zona del euro en marzo hasta el 2,6 % interanual, el nivel más elevado desde julio de 2024 (1,9 % en febrero).

Los consumidores de la zona del euro prevén una inflación más elevada los próximos doce meses y los próximos tres años y una contracción económica mayor.

Además, los bancos endurecieron más los criterios de concesión de préstamos a las empresas y hogares en el primer trimestre del año.

Dado que los tipos de interés ya han subido en los mercados y que los bancos son más reacios a dar créditos, el BCE actuará con cautela antes de ver el impacto en el consumo y la inversión.

Las empresas de la zona del euro, tanto las grandes compañías como las pymes, dijeron que en el primer trimestre de 2026 subieron más los tipos de interés de los préstamos bancarios.

Los rendimientos del Bund alemán a 10 años han superado el 3 %, en comparación con el 0 % al inicio de la guerra de Ucrania, "elevando de facto los costes de financiación y reduciendo la necesidad de una intervención inmediata del BCE", considera la estratega jefa de Indosuez Wealth Management, Benedicte Kukla.

El recuerdo de la inflación sigue muy presente entre los consumidores, pero el impacto de la subida de los precios de la energía es ahora menor que en 2022 y el margen fiscal es más limitado, añade Kukla.

"Dadas estas fuerzas contrapuestas, debilitamiento de la demanda, persistencia de presiones en los precios de las materias primas y escaso margen fiscal, es probable que el BCE mantenga la cautela", dijo Kukla.

"Esperamos que el BCE mantenga los tipos sin cambios en su reunión de abril", comenta el gestor de cartera de Pimco Konstantin Veit.

Veit prevé que si el BCE responde a los riesgos inflacionistas, será de forma gradual y que es improbable que supere dos subidas de tipos los tipos de interés.

La analista de investigación de renta fija de MFS Investment Management, Annalisa Piazza, espera que el BCE suba los tipos de interés en junio y en septiembre porque "la combinación de un crecimiento más débil y una inflación aún elevada, pero no generalizada, sugiere un sesgo de endurecimiento gradual".