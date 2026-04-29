El CAC-40 parisino pierde un 0,39 % afectado por un fuerte repunte del petróleo

El CAC-40 estuvo prácticamente todo el día en territorio negativo, salvo durante unos pocos minutos al comienzo de la sesión.

Después de un máximo intradía de 8.110,62 puntos, el indicador bajó hasta 8.036,46 puntos a mediodía, en lo que sería su nivel más bajo de la jornada.

El CAC-40 no volvió a acercarse al listón de los 8.100 puntos y terminó en 8.072,13 enteros en un día de actividad media en que se negociaron títulos por valor de 3.879 millones de euros.

En lo que va de año, el índice francés ha perdido un 0,95 %, pero en términos mensuales, el selectivo aún mantienen unas ganancias acumuladas del 4,81 % en abril.

Entre los elementos que suscitaron preocupación entre los operadores estuvieron las informaciones de que Estados Unidos se estaría preparando para un bloqueo prolongado del estrecho de Ormuz para tratar de hacer ceder a Irán, en particular sobre su programa nuclear militar.

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Eso contribuyó a una fuerte subida del petróleo, que en el caso del barril de brent rozaba los 120 dólares al cierre de las negociaciones en París.

En el frente de los valores, tres empresas destacaron por sus subidas, en particular el fabricante de microchips STMicroelectronics (5,98 %) y el grupo de aeronáutica y defensa Airbus (5,13 %), que el martes informó de una reducción del 26 % de su beneficio trimestral por la caída de entregas de aviones comerciales.

Menos pronunciado, pero también significativo, fue la revalorización de la compañía de consultoría y servicios informáticos para empresas Capgemini (3,44 %).

El mayor retroceso de la jornada lo sufrió la empresa de laboratorios de análisis Eurofins (3,71 %), seguido del grupo de bebidas y licores Pernod Ricard (3,08 %), la sociedad de servicios medioambientales Veolia (2,38 %) y la compañía de lácteos y agua embotellada Danone (1,93 %).