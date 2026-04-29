El IBEX 35 baja un 0,74 % por el repunte del petróleo y el tono negativo en Wall Street

El índice de referencia del mercado español, el IBEX 35, perdió 132,1 puntos y terminó la sesión en los 17.642,8 puntos. En lo que va de año, el selectivo español avanza un 1,94 %.

El IBEX 35 inició la sesión con pérdidas y mantuvo el tono negativo hasta el cierre, condicionado por el alza en el precio del crudo por la persistente incertidumbre sobre el futuro del suministro global de petróleo por el conflicto en Oriente Medio.

Mapfre lideró los avances de la tabla (2,14 %), tras ganar un 12,7 % más en el primer trimestre -en comparación al mismo periodo del año previo-; por detrás, Repsol avanzó el 1,43 %; y Banco Sabadell y Banco Santander repuntaron el 1,04 %, este último después de ganar un 60 % más con la plusvalía por el cierre de la venta de su filial polaca.

Mientras, Solaria lideró los descensos (-3,72 %) tras comunicar que realizará un aumento de hasta el 10 % de su capital; por detrás, Aena cedió el 3,22 %; Naturgy, el 2,89 % e Iberdrola, el 1,22 %.