El Instituto Cervantes recibe el legado de Jorge Luis Borges a 40 años de su fallecimiento

La iniciativa del Instituto Cervantes recibirá en su sede de Madrid objetos personales del autor, que la Fundación Borges cederá para que sean conservados en la Caja de las Letras, una cámara acorazada ubicada en la capital española que ya contiene el legado otros grandes artistas argentinos como Ernesto Sábato, Atahualpa Yupanqui y Alejandra Pizarnik.

Borges (1899-1986) es uno de los grandes autores de la literatura del siglo XX, su influencia es reconocida en múltiples expresiones de la cultura mundial y este año se conmemorará su figura con distintos homenajes en Argentina, entre los cuales llega el reconocimiento del Instituto Cervantes, que lo premió en 1980.

En la ceremonia de este miércoles estuvo presente el director de Cervantes, Luis García Montero, quien definió a Borges como "fundamental": "Es un verdadero honor recibir el legado de Borges. Como creo profundamente, la mejor riqueza de una comunidad es comprometerse con el futuro recibiendo las herencias del pasado".

Desde la Fundación Borges, María Victoria Kodama -sobrina y heredera de la última pareja del escritor, María Kodama- afirmó: "Cuenten con Borges para que esté presente en la Caja de las Letras".

Gabriela Ricardes, ministra de Cultura del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, declaró: "Tenemos la suerte de que, a 40 años de su fallecimiento, podamos dejar en la Caja de las Letras el legado de alguien tan profundamente ligado a esta Ciudad. Borges es inseparable de Buenos Aires, de esa ciudad borgeana que sigue viva en su obra".

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Buenos Aires celebra por estos días una nueva edición de su Feria del Libro, en la que se multiplican las conmemoraciones por las cuatro décadas desde la partida de Borges, que incluyen una muestra inmersiva, una sala que reúne ejemplares de su obra en diversos idiomas y conversatorios sobre su figura a cargo de destacados artistas y críticos literarios.