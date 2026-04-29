El oro pierde “brillo” ante los inversionistas en un mercado agitado por la guerra

El oro es considerado un activo refugio en tiempos de volatilidad, pero los volúmenes de inversión cayeron en el primer trimestre de este año. Cifras del sector revelan que la guerra en Oriente Medio obligó a algunos inversionistas a liquidar sus participaciones para obtener liquidez.

Los volúmenes de inversión cayeron 5% en el trimestre, según el Consejo Mundial del Oro, pese a que en enero el metal amarillo alcanzó un máximo histórico, cuando los inversores buscaron refugio ante un dólar débil y los erráticos cambios de rumbo del presidente estadounidense, Donald Trump.

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“Fuertes salidas de capital en marzo revirtieron gran parte de las entradas de enero y febrero” en los fondos cotizados en bolsa (ETF) de oro, un medio sencillo para invertir en ese metal precioso, dijo el consejo en su informe trimestral. Esto estuvo vinculado especialmente a los fondos norteamericanos.

Otros factores

“A menudo, dado que el oro es tan ampliamente aceptado, es lo primero que se vende cuando se necesita acceso a efectivo o a liquidez”, explicó Juan Carlos Artigas, experto del Consejo Mundial del Oro.

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Tras los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, Teherán bloqueó el tránsito por el estrecho de Ormuz, por donde normalmente pasa 20% de la producción mundial de petróleo.

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Eso provocó que los precios del petróleo y el gas se dispararan y trastornaran los mercados, lo que obligó a muchos inversionistas a obtener efectivo para cubrir sus posiciones.

La perspectiva de que la Reserva Federal de Estados Unidos eleve los tipos de interés para hacerle frente a la inflación también fortaleció el dólar, lo que encareció el oro para inversionistas que no operan en esa divisa.

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Volumen y ventas

Pero aunque la demanda por el metal dorado cayó por volumen, el valor de las compras subió 62%.

El oro alcanzó un nuevo récord de casi 5.600 dólares por onza a finales de enero, y promedió 4.873 por onza a lo largo del trimestre.

No obstante, los altos precios impulsados en gran medida por las participaciones de inversión, afectaron la demanda de joyería.

El mercado de joyería también se vio afectado por la guerra, ya que Oriente Medio es un centro logístico clave para los envíos.