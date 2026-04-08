Petróleo baja, el oro y las bolsas trepan

Los precios del petróleo se desplomaron hasta ubicarse por debajo de los 100 dólares y las bolsas se dispararon, después de que Estados Unidos e Irán acordaran una tregua de dos semanas en la que se prevé que Teherán reabra el estratégico estrecho de Ormuz, clave para el sector energético global.

Al cierre de los mercados asiáticos, el crudo de referencia estadounidense West Texas Intermediate (WTI) cayó un 15,4% hasta los 95,59 dólares por barril, mientras que el Brent, referente internacional, cedió 13,3% hasta los 94,71 dólares.

Tras más de un mes de ataques por parte de Estados Unidos e Israel, Irán aseguró que había acordado entablar conversaciones con Washington a partir del próximo viernes en Pakistán, que actúa como mediador, con el fin de poner fin al conflicto.

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Apertura de Ormuz

“Siempre y cuando la República Islámica de Irán acepte la APERTURA COMPLETA, INMEDIATA y SEGURA del estrecho de Ormuz, acepto suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante un período de dos semanas”, escribió el presidente estadounidense, Donald Trump, en su plataforma Truth Social.

El canciller iraní, Abás Araqchi, confirmó el paso seguro durante dos semanas de los barcos por Ormuz, la puerta de entrada de una quinta parte del petróleo mundial que Teherán cerró en represalia por la guerra.

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“Una vez que la Casa Blanca dio marcha atrás y sustituyó la inminente escalada por un alto el fuego condicional de dos semanas, el mercado del petróleo comienza a recuperar un funcionamiento más fluido y equilibrado , con la desaparición de la “prima de riesgo” de los últimos días, señaló Stephen Innes, de SPI Asset Management.

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Las bolsas

En el sector bursátil, el índice Nikkei 225 de Japón subió un 5,1% hasta los 56.177,81 puntos, mientras que el Kospi surcoreano escaló un 5,71% hasta las 5.808,65 unidades.

También operaron al alza las bolsas de Taipéi, Sídney, Hong Kong, Shanghái, Bombay, Bangkok, Manila, Yakarta, Singapur y Wellington.

“A medida que se disipan los temores de una escalada de los combates, es probable que las compras tomen la delantera en el mercado japonés”, señaló Tokai Tokyo Securities antes de la campana de apertura de la bolsa japonesa.

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El oro y el dólar

El oro, que se había visto afectado en las últimas semanas por las perspectivas de un aumento de la inflación y las subidas de tipos por parte de los bancos centrales, también recuperaba el aliento tras el anuncio de alto el fuego en Irán.

Luego de conocerse sobre la tregua parcial, el metal amarillo subía un 2,30% hasta los 4.815 dólares la onza.

Por su parte, el dólar estadounidense retrocedía notablemente frente al euro y al yen, en sintonía con la caída de los precios del petróleo.