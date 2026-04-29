Empresario chileno de 84 años fue liberado tras pasar una semana secuestrado en la capital

En el operativo que terminó con la liberación de Vera, en buen estado de salud, se realizó la detención de cuatro personas, tres ciudadanos extranjeros y un nacional.

"Quiero ser muy clara, fuerte: nosotros no vamos a parar a fin de que estas organizaciones criminales no puedan instalarse en nuestro país, y es momento de que se vayan", afirmó Steinert en un punto de prensa.

"Frente a delitos tan fuertes, tan graves como estos, nosotros vamos a seguir investigando, detener y solicitar las penas más duras", recalcó la autoridad.

Vera fue interceptado el pasado martes 21 de abril por tres vehículos cerca de su casa en la comuna de San Miguel, en la zona centro-sur de la capital chilena, siendo obligado a descender de su camioneta y subir a la fuerza a otro automóvil que luego se dio a la fuga.

El trabajo del Ministerio Público y la Policía chilena se extendió por una semana para dar con su paradero, lo que se pudo concretar esta madrugada tras la alerta por un vehículo quemado en las afueras de Santiago, lugar donde fue ubicado.

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El jefe de la policía civil confirmó que la colaboración de la Policía Nacional de Colombia fue "clave" para el éxito de la operación, pero no especificó en qué se tradujo dicho trabajo conjunto.

"Es una investigación abierta, recién están los primeros pasos, efectivamente hubo un trabajo previo, coordinación con Fiscalía, Policía, hubo detenciones que no se podían expresar, era un secuestro en desarrollo", afirmó el directivo policial.

En los últimos años, el narcotráfico y el crimen organizado se han convertido en una de las principales preocupaciones del país suramericano, expandiendo economías ilícitas, lavado de dinero y penetrando instituciones públicas y militares.

Delitos como el secuestro han registrado un aumento significativo en el país, llegando a la cifra histórica de 868 casos en 2024, el nivel más alto de la última década, según datos del Ministerio Público.