España se cae del top 10 de compra de entradas para el Festival de Eurovisión

Según la UER, aficionados de 75 países y territorios asistirán al certamen en la capital austríaca del 12 al 16 de mayo, con Austria, Alemania, Reino Unido y Suiza como los países con más presencia.

En ese top 10 por número de seguidores en directo están también Estados Unidos, Francia, Australia, República Checa, Eslovaquia y Países Bajos.

España, que estuvo en el puesto 5 por venta de entradas en 2025 y en el 8 en 2024, no participa este año por la decisión de mantener a Israel en el concurso.

El Festival, que celebra su 70 aniversario, ha agotado las 95.000 entradas para sus nueve espectáculos y reunirá en la capital austríaca a "la mayor audiencia en directo de Eurovisión de los últimos años", según la Unión Europea de Radiodifusión (UER).

Si bien Austria, país anfitrión, lidera la venta con el 58 % de las entradas, la demanda internacional es muy elevada, con un 42 % de las localidades adquiridas.

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Viena también recibirá aficionados de Brasil, Japón, Sudáfrica, Canadá, México, Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong o Nueva Zelanda.

"Este año Viena estará al centro de todo", señaló el director del Festival, Martin Green, en un comunicado, en el que destacó la destacada venta de entradas en Asia, un interés que llega en paralelo al próximo lanzamiento de Eurovisión Asia en noviembre.

La UER ha programado desde conciertos en directo y zonas para fans hasta eventos culturales y celebraciones por toda la capital austriaca para el Festival de Eurovisión, que promete ser "mucho más que un evento televisivo": "Una celebración mundial de la música, la diversidad y la conexión", según la UER.