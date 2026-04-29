Fráncfort baja un 0,27 % tras la publicación de resultados y la subida del petróleo

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, bajó al cierre un 0,27 % hasta 23.954,56 puntos.
Las negociaciones de paz entre Washington y Teherán están estancadas y el precio del barril de crudo brent, de referencia en Europa, superaba los 111 dólares al cierre de las negociaciones.
La inflación armonizada subió en Alemania en abril un 2,9 %, en comparación con los 2,8 % de marzo, debido al incremento de los precios de la energía por la guerra en Irán, pero apenas repercutió en la renta variable alemana.
El fabricante de deportivos Adidas se disparó un 8,3 %, hasta 149,30 euros, después de presentar buenos resultados del primer trimestre, y el portal inmobiliario Scout24 ganó un 6,7 %, hasta 72 euros, tras anunciar un programa de recompra de acciones y presentar buenos resultados parciales y pronósticos anuales.
El fabricante de semiconductores Infineon avanzó un 5,5 %, hasta 55,70 euros, impulsado por las buenas previsiones del productor de chips holandés NXP.
El fabricante de aviones Airbus subió un 5,1 %, hasta 174,56 euros, después de confirmar sus objetivos anuales.
Deutsche Bank perdió un 1,8 %, hasta 26,8 euros, porque sus resultados no convencieron, y el fabricante automovilístico Mercedes-Benz bajó un 0,6 %, hasta 48,75, después de publicar sus cifras trimestrales.