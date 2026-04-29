Fráncfort baja un 0,27 % tras la publicación de resultados y la subida del petróleo

Fráncfort (Alemania), 29 abr (EFE).- Fráncfort bajó este miércoles un 0,27 % en medio de la publicación de resultados financieros trimestrales y mientras se mantiene la aversión al riesgo debido a que las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán están estancadas, lo que derivó en un repunte del precio del petróleo.