Jerome Powell seguirá en la junta de gobernadores tras dejar la presidencia de la Fed

"Una vez que concluya mi mandato como presidente el 15 de mayo, continuaré ejerciendo como gobernador por un periodo de tiempo aún por determinar. Tengo previsto mantener un perfil bajo en mi función de gobernador", aseguró Powell en una rueda de prensa ofrecida tras la última reunión del Comité Federal de Política Monetaria (FOMC) que va a presidir.

La decisión de Powell va en contra de la tradición de la institución, que marca que el presidente de la Reserva Federal abandona también su cargo en la junta de los siete gobernadores de la institución cuando su mandato al frente de la Fed no se renueva.

Aunque el propio Powell subrayó hoy que no abandonará la junta hasta que una investigación lanzada por Trump contra él "concluya de manera definitiva y transparente", se cree que, en parte, que su decisión puede responder su compromiso a la hora de mantener la independencia de la Fed en un momento marcado por la obsesión de Trump con rebajar los tipos de interés.

El presidente estadounidense ha atacado personalmente a Powell, al que llegó a llamar "cretino" y al que ha acusado de perjudicar la economía del país al no atender sus peticiones por una rebaja más agresiva de los tipos de interés.

Aunque ha asegurado que no se entrometerá en la toma de decisiones de la Reserva Federal el republicano ha indicado en más de una ocasión que quedaría muy decepcionado si el referencial, que hoy el FOMC mantuvo intacto en la horquilla 3,5-3.75 %, no es rebajado una vez que Kevin Warsh, nominado por Trump para sustituir a Powell, se convierta en nuevo presidente del banco central.

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La decisión de Powell de mantenerse en la junta de gobernadores significa que el economista de años seguirá siendo uno de los 12 miembros de la Fed con derecho a voto en las juntas del FOMC.

La campaña de presión de Trump contra Powell ha llegado al punto de que el Departamento de Justicia llegó a abrir una investigación penal contra él por un supuesto fraude ligado a los sobrecostes de la renovación de la sede de la Fed en Washington.

El pasado viernes, ante el compromiso de un senador republicano de no desbloquear la candidatura de Kevin Warsh hasta que no se archivara una causa contra Powell que se considera que tiene una clara motivación política, el Departamento de Justicia anunció que abandonaba la causa.

Hoy mismo, el Comité Bancario del Senado aprobó la candidatura de Warsh, que se someterá la votación del pleno (donde los republicanos de Trump ostentan mayoría) en los próximos días.

Powell dijo hoy que acoge "con satisfacción" el anuncio realizado el viernes de la fiscal para el Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, para cerrar la investigación penal.

Asimismo, felicitó a Kevin Warsh "por haber superado esta mañana la etapa de evaluación en el Comité Bancario del Senado".

"La Reserva Federal existe con un propósito fundamental: fomentar las condiciones económicas necesarias para que las familias y las empresas estadounidenses puedan prosperar; a saber: precios estables, un mercado laboral sólido y un sistema financiero en el que puedan confiar", añadió Powell, que aseguró que "la institución es resiliente, competente y cuenta con una plantilla de profesionales dotados de un talento extraordinario y una dedicación excepcional".