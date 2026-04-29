La Bolsa de México pierde 0,26 % y se acerca al piso de 67.000 unidades

En estas tres sesiones, el mercado mexicano suma una pérdida acumulada del 3,08 %.

"El mercado de capitales cerró la sesión con pérdidas generalizadas a nivel global ante el nerviosismo sobre la guerra y que el estrecho de Ormuz permanece cerrado, con la excepción del Nasdaq Composite que ganó", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

Al interior del mercado, añadió Siller, destacaron las pérdidas de las emisoras Megacable (-4,43 %), Kimberly-Clark (-3,73 %), Industrias Peñoles (-3,49 %), Qualitas (-2,77 %) y Grupo Aeroportuario del Pacífico (-2,4 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, indicó que este miércoles el "IPC terminó la jornada con una baja", movimiento con el rendimiento en abril que se colocó en -2,21 % y en lo que va del año se sitúa en +4,34 %.

"A nivel empresarial, 22 de las 35 principales emisoras terminaron la sesión en terreno negativo", añadió Covarrubias.

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En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0,8 % frente al dólar, al cotizar en 17,53 unidades por billete verde, frente a los 17,39 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 238,2 millones de títulos por un importe de 17.848 millones de pesos (unos 1.018 millones de dólares).

De las 697 empresas que cotizaron en la sesión, 351 cerraron con sus precios al alza, 324 registraron pérdidas y 22 se mantuvieron sin cambios.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la firma de servicios de telecomunicaciones Axtel (AXTEL CPO), con el 9,05 %; del equipo de béisbol Diablos Rojos de México (DIABLOS O), con el 5,71 %, y del Grupo Hotelero Santa Fe (HOTEL), con el 5,7 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la empresa de logística Grupo Traxión (TRAXION A), con el –8,16 %; de la minera Fresnillo (FRES), con el –7,8 %, y de la empresa de telecomunicaciones Megacable Holdings (MEGA CPO), con el -4,43 %.