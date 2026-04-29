La Flotilla, rodeada por barcos israelíes, dice haber perdido comunicación con 11 naves

"Embarcaciones militares israelíes han rodeado ilegalmente a la Flotilla en aguas internacionales y han amenazado con secuestros y violencia", asegura la organización en un comunicado.

Asimismo, afirma que se ha perdido la comunicación con 11 naves de la flotilla y que, según medios israelíes, otras 7 han sido interceptadas.

La Global Sumud Flotilla exige a los Gobiernos "actuar ahora" para proteger esta misión y "exigir responsabilidades a Israel" por lo que consideran unas "flagrantes violaciones del derecho internacional" y "por el genocidio continuo" en Palestina.

La misión naval zarpó el pasado domingo desde el puerto italiano de Augusta (sur) con el objetivo de cruzar el Mediterráneo y llegar a la Franja de Gaza para entregar ahí ayuda humanitaria.

La supuesta interceptación ha sucedido en las aguas que separan la península griega del Peloponeso y la isla de Creta, según el rastreador de la propia Flotilla, en el que consta un "incidente" con "drones y barcos militares sospechosos".

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La Flotilla explicó en sus redes que todo empezó esta noche cuando lanchas militares "identificándose como israelíes", hostigaron a sus naves "apuntando láseres y armas semiautomáticas" hacia la tripulación de la misión naval.

"Lanchas militares se acercaron a nuestros barcos, identificándose como israelíes, apuntando láseres y armas semiautomáticas hacia nosotros y ordenando a los participantes que se dirigieran al frente de los botes y se pusieran de rodillas", explicó la Flotilla en su cuenta de X.

La organización también denunció que las comunicaciones de las embarcaciones estaban siendo interceptadas.

La Flotilla difundió en X un mensaje transmitido por radio desde las embarcaciones militares a las de la flotilla, donde se escucha a alguien identificarse como "FDI", las siglas de las Fuerzas de Defensa de Israel.

"Están obligados a cambiar su rumbo (...) Cualquier intento de alcanzar Gaza pone su seguridad en riesgo y no deja a las FDI ninguna otra opción que tomar todas las medidas a nuestra disposición para hacer cumplir el bloqueo naval legal" a la Franja, dice la retransmisión radiofónica.

El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, ha ordenado a la Unidad de Crisis de su ministerio que recabe información sobre estos hechos con las autoridades israelíes y griegas, según avanzan los medios locales.