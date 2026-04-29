Miles de iraníes reafirman su lealtad al líder supremo con marchas por todo Irán

En la plaza Engelab de Teherán abundaban las banderas y carteles con el rostro de Mojtaba y su asesinado padre y predecesor Alí Jameneí, en un ambiente festivo con conciertos, malabares, juegos para niños, futbolines y lecturas de Corán.

En algunas casetas se lanzaban dardos a retratos del presidente estadounidense, Donald Trump, y del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y se pisaban banderas de sus países.

Los actos se celebran coincidiendo con el aniversario del nacimiento del imán Reza, octavo del chiísmo y el único enterrado en suelo iraní, en la ciudad nororiental de Mashad.

Su nacimiento se celebra todos los años en la República Islámica, pero generalmente en Mashad y con actos menores que los de esta ocasión.

La gran celebración de este año, centrada en la lealtad a Mojtaba, se produce tras las afirmaciones de Trump de que hay confusión acerca de quién manda en Irán y que existen divisiones entre sus líderes, lo que genera dificultades en las negociaciones entre los dos países.

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Mojtaba fue nombrado líder supremo el 8 de marzo tras el asesinato de su padre por parte de Estados Unidos e Israel, y después casi dos meses nadie le ha visto ni escuchado.

A pesar de ello, muchos iraníes no dudan en declarar su lealtad al nuevo líder, de 56 años.

"Estoy aquí para declarar mi lealtad al líder supremo y asegurar que continuaremos apoyándolo a él y al sistema islámico, siguiendo al pie de la letra sus directrices", dijo a EFE Yavad, ingeniero mecánico de 34 años, en la marcha de Teherán.

El joven afirmó que si el país se mantiene unido y evita las divisiones no será derrotado y apoyó que continúen las negociaciones con Estados Unidos, detenidas ante la negativa de Teherán a conversar ante el bloqueo naval estadounidense.

Para Masumeh, ama de casa de 54 años, las celebraciones de hoy son un acto de lealtad a Mojtaba y una fiesta por la victoria en la guerra que iniciaron Estados Unidos e Israel el 28 de febrero y el alto el fuego desde el 8 de abril.

La mujer no apoya las negociaciones porque considera que Trump no cumple con los compromisos políticos y violará un eventual acuerdo.

Según medios de Estados Unidos e Irán, Teherán ha propuesto centrar las negociaciones en un primer momento en la reapertura del estrecho de Ormuz, bloqueado por ambas partes, y en cerrar un acuerdo de paz, y tras ello estudiar el programa nuclear iraní.

Fuentes gubernamentales dijeron a medios estadounidenses que el plan no ha gustado a Trump y las dos partes continúan su pulso en el estrecho.