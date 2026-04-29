Oxfam pide que abandono de combustibles fósiles tenga en cuenta alternativas comunitarias

"Hablamos de la necesidad de que la transición energética, el abandono de combustibles fósiles, pudiera no ser únicamente desde las corporaciones, desde las grandes industrias, sino que reconociera las alternativas energéticas comunitarias", expresó a EFE el coordinador de influencia y alianzas de Oxfam Colombia, Juan Sebastián Pardo.

En el caso colombiano, Pardo señaló que en los departamentos de La Guajira, Putumayo y Cauca hay liderazgos, muchos de ellos de mujeres, que trabajan en alternativas energéticas comunitarias "para que la transición sea un poco más justa".

El representante de Oxfam asiste a la última jornada del segmento de alto nivel de la primera Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, que culmina este miércoles tras una semana de debates entre representantes gubernamentales, organizaciones sociales, comunidades, indígenas y otros actores.

En ese sentido, Pardo manifestó su preocupación sobre "cómo se va a financiar esa búsqueda para que los combustibles fósiles dejen de estar hoy en el presente, desaparezcan completamente y podamos estar en una transición".

"Esto nos preocupa mucho porque el riesgo que vemos es que los que se benefician del modelo extractivo -que se han beneficiado históricamente- se sigan beneficiando. Ellos son las grandes corporaciones, que son las grandes contaminadoras", apuntó.

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Entre los asistentes a esta reunión, organizada por Colombia y Países Bajos, hay representantes gubernamentales de al menos 56 naciones, así como académicos, parlamentarios, sindicatos, indígenas, afrodescendientes, ONG, sociedad civil organizada, juventudes, campesinos, parlamentarios, sector privado y banca multilateral.

En Santa Marta, las partes dialogan sobre acciones concretas para poner en marcha mecanismos financieros, fiscales, regulatorios y de cooperación internacional que permitan implementar la transición energética.

Pardo reivindicó el papel de la sociedad civil y afirmó que los ciudadanos están unidos en ese llamado por la transición más allá de los combustibles fósiles.

"Hay muchas coincidencias desde distintas organizaciones y en estos días de diálogos entre sociedad civil eso ha sido bueno encontrarlo, sentir que estamos unidas, sentir que hay un mismo llamado para que la hoja de ruta por países avancen", añadió.

Por eso, el llamado que hace el representante de Oxfam es a que haya "compromisos ambiciosos" por parte de los países participantes en la cumbre de Santa Marta, que tengan claro cuáles serán los mecanismos globales y acuerdos que impulsarán para la transición energética.

En opinión de Pardo, es necesario que "quienes tienen una mayor responsabilidad lo hagan más rápido (la transición energética) y puedan financiar también esos mecanismos, esos sistemas para países" como Colombia.