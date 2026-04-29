Persisten los desacuerdos en negociaciones de acuerdo que completa Tratado sobre Pandemias

Este acuerdo, conocido como PABS, por sus siglas en inglés, es objeto esta semana de una nueva ronda de negociaciones en la sede de la OMS, en Ginebra, tras varios intentos fallidos en el último año y después de la adopción en mayo de 2025 de un incompleto Tratado sobre Pandemias.

La ratificación de este tratado -y por tanto su implementación en la práctica- solo podrá realizarse después de que se concluya y adopte el anexo relativo al PABS, reconoció este miércoles el director general de la OMS, Tedros Adhenom Ghebreyesus, en una rueda de prensa.

"Creo que todas las partes están mostrando compromiso y buena voluntad para concluir su trabajo, y están haciendo todo lo posible por encontrar un punto de encuentro. Hay ámbitos en los que existen diferencias significativas y mi esperanza es que logren llegar a un acuerdo esta semana", comentó.

Sostuvo que el PABS es como "la última pieza del rompecabezas" que representa el Tratado sobre Pandemias.

Los elementos que bloquean un acuerdo giran en torno al acceso a los patógenos (como virus o bacterias con potencial pandémico) y sus datos genéticos, que deben ser compartidos por los países que los posean de forma rápida y transparente, pero a cambio de que se haga obligatorio que los beneficios obtenidos en términos de vacunas, tratamientos, diagnósticos y tecnología en general se distribuirán entre todos los países por igual.

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De este modo se intenta corregir uno de los grandes dramas que se vivió durante la pandemia de la covid-19, cuando varios países compartieron información vital pero no recibieron un acceso justo a las herramientas médicas resultantes.

Los países industrializados y el sector farmacéutico están en contra de asumir obligaciones y plantean compromisos flexibles que protejan la propiedad intelectual sobre los productos.

Las actuales negociaciones proseguirán hasta el sábado y Tedros indicó que si no se llega a un acuerdo para entonces, se podrá continuar en las próximas semanas.

Durante la adopción parcial del Tratado sobre Pandemias los países se comprometieron a alcanzar un compromiso en torno al PABS en el lapso de un año y que así el paquete completo pudiese ser presentado a la asamblea anual de la OMS, que reunirá en mayo en Ginebra a los 192 países que la integran tras la salida de Estados Unidos y Argentina.