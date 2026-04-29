Posponen hasta septiembre el juicio contra Nick Reiner por el asesinato de sus padres

La fiscalía del condado de Los Ángeles declaró este miércoles ante el tribunal que aún faltan los informes de autopsia de las víctimas y que no se le había entregado a la defensa casi dos terabytes de material probatorio.

Nick, quien se encontraba presente en la audiencia, aceptó una renuncia general al plazo establecido, lo que significa que renunció a su derecho a acelerar el proceso por lo que se programó una audiencia preliminar para el 15 de septiembre.

De acuerdo con Los Angeles Times, el hombre de 32 años compareció vistiendo un uniforme amarillo de preso y con el pelo corto y se limitó a responder únicamente con un "sí" cuando el juez le preguntó si comprendía las razones del aplazamiento de su audiencia preliminar.

Rob y Michele Reiner fueron encontrados sin vida en su residencia de Los Ángeles el 14 de diciembre de 2025. Nick Reiner, fue arrestado y actualmente enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado en relación con la muerte de los progenitores.

Nick Reiner se declaró inocente en febrero, después de que la primera audiencia prevista para enero se retrasó después de que su abogado defensor penal, Alan Jackson, se retirara del caso.

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Recientemente, su hermano mayor, Jake Reiner, escribió un ensayo personal en el que detalló cómo se enteró de la muerte de sus padres, describiendo lo dolorosa que ha sido la pérdida para él y su hermana Romy.

Jack Reiner también hizo un repaso de las experiencias extraordinarias que le brindó el ser hijo de una estrella de Hollywood, al ser director de clásicos como 'When Harry Met Sally' (1989). Describe a su padre como su "héroe" y a su madre como una persona amorosa e incondicional, y evitó mencionar a Nick.

Nick Reiner permanece en prisión y sin derecho a fianza. En el pasado había hablado públicamente sobre su lucha durante años contra la adicción a sustancias.

También se le diagnosticó esquizofrenia hace varios años, mientras que algunos medios informaron que estaba recibiendo tratamiento por un trastorno psiquiátrico grave al momento del asesinato, por lo que se espera que esta condición tenga un peso relevante en el caso.