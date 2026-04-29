Rusia descarta salida de OPEP+, pero respeta decisión "soberana" de Emiratos Árabes Unidos

El portavoz presidencial, Dmitri Peskov, respondió negativamente a una pregunta al respecto durante su rueda de prensa telefónica diaria, aunque manifestó su respeto por la "soberana" decisión de EAU.

"Es una decisión soberana de los Emiratos Árabes Unidos. Nosotros la respetamos", señaló.

Añadió que Moscú también saluda la posición del país árabe de mantener "una postura responsable en los mercados energéticos y de coordinación en el plano bilateral".

En cuanto al futuro de la OPEP, expresó su confianza en que el cartel no se desintegre, ya que -adujo- el trabajo que se realiza en su seno "es especialmente importante en las actuales condiciones, cuando los mercados energéticos, llanamente hablando, atraviesan una tormenta".

"Este formato permite minimizar en gran medida las oscilaciones y estabilizar los mercados energéticos", apuntó.

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Rusia, que sufrió una caída del 45 % de los ingresos por exportaciones de petróleo en los dos primeros meses del año, se ha beneficiado desde entonces del drástico alza de los precios del barril por la guerra en Irán.

EAU explicó que su decisión está impulsada "por los intereses nacionales y el compromiso del país de contribuir activamente a satisfacer las necesidades urgentes del mercado, especialmente dada la actual volatilidad geopolítica a corto plazo derivada de las perturbaciones en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz, que afectan a la dinámica de la oferta".

La agencia de noticias oficial emiratí WAM destacó que "las tendencias fundamentales indican un crecimiento continuo de la demanda mundial de energía a medio y largo plazo", y defendió que "la estabilidad del sistema energético mundial depende de la disponibilidad de suministros flexibles, fiables y asequibles".

La retirada de los Emiratos llega en un momento en que la producción de OPEP se redujo en marzo casi 8 millones de barriles diarios (mbd), un 27,5 % menos de lo bombeado en febrero, debido a la guerra de Irán y al bloqueo del estrecho de Ormuz, que afectó sobre todo a Irak y a los países del golfo Pérsico.

Emiratos se unió a la OPEP en 1967 a través del Emirato de Abu Dabi y mantuvo su membresía tras la creación del país en 1971, y "durante todo este periodo, el país ha desempeñado un papel activo en el apoyo a la estabilidad del mercado petrolero mundial y en el fomento del diálogo entre los países productores".

Asimismo, se produce ante las críticas al cartel del presidente estadounidense, Donald Trump, que ha acusado a la OPEP de inflar los precios del petróleo.