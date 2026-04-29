Secretario de Guerra de Trump, citado por el Congreso

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, prestará su primera comparecencia ante el Congreso estadounidense sobre la guerra en Oriente Medio, en un momento en el que los esfuerzos por poner fin al conflicto se han estancado.

El secretario de Defensa, muy criticado por la oposición demócrata por la escasa información que se les ha suministrado, responderá a las preguntas de los miembros de la Comisión de Fuerzas Armadas de la Cámara de Representantes junto a Dan Caine, el jefe del Estado Mayor de Estados Unidos.

El testimonio del funcionario, una figura particularmente controvertida del gobierno de Donald Trump, llega en momentos en que las negociaciones de paz con Teherán se adentran en un punto muerto.

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Reservas sobre propuesta iraní

Según reportes de prensa, Washington se muestra escéptico ante una reciente propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, una vía clave para el tránsito de hidrocarburos que bloqueó luego de que desatara el conflicto hace dos meses por los ataques en su contra lanzados por Estados Unidos e Israel.

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Varios funcionarios estadounidenses no desmintieron las informaciones de la cadena CNN y el diario The Wall Street Journal que aseguraron que el presidente Donald Trump ve con recelo la oferta, en medio del frágil alto el fuego vigente entre las partes.

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Durante una cena de Estado en la Casa Blanca ayer, Trump dijo al rey Carlos III de Inglaterra y a otros invitados que Teherán había sido “vencido militarmente”.

Pero Amir Akraminia, portavoz del ejército iraní, aseguró ayer a la televisión estatal que la República Islámica no considera “que la guerra haya terminado”, y afirmó que Teherán “no confía en Estados Unidos”.